Manoel reaparece como opção e pode completar 100 jogos pelo Fluminense

Zagueiro voltou a atuar com a camisa tricolor, sob a batuta do técnico Mano, e busca novas oportunidades entre os titulares

Um jogador ainda não tinha tido chance desde a chegada do técnico Mano Menezes ao Fluminense. Trata-se de Manoel, que reapareceu como opção no clássico diante do Botafogo, no último sábado (21), pelo Brasileirão. Isso aconteceu em virtude dos desfalques que o setor acumulou, sem as presenças de Thiago Silva e Thiago Santos.

Apesar disso, o zagueiro, de 34 anos, tem futuro indefinido no clube, uma vez que seu contrato vence em dezembro deste ano. Ele ultrapassou Felipe Melo, que falhou feio na derrota para o Alvinegro, na preferência do comandante e é, atualmente, o reserva imediato ao lado de Antônio Carlos. Afinal, Ignácio, reforço desta janela, ainda se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vale lembrar que o defensor não atuava desde o dia 15 de junho e enfrentou alguns problemas físicos ao longo da temporada, desde os tempos de Fernando Diniz. Caso entre em campo diante do Atlético-MG, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, Manoel completará 100 partidas com a camisa tricolor.