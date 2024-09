Léo Dias terá que indenizar atacante do Palmeiras por informação falsa

Em ato de confusão de identidade, jornalista publicou que jogador do Alviverde era alvo de processo relacionado a averiguação de paternidade

O jornalista Léo Dias terá que pagar indenização a um jogador do Palmeiras, que comprovou ser vítima de danos morais. Isso porque o profissional da mídia cometeu um erro de identidade ao publicar que o atacante era alvo de processo judicial, em cenário de investigação de paternidade.

O atleta em questão é Dudu, que foi acusado por Léo Dias de um ato de infidelidade. Por conta disso, teria que realizar um exame de DNA para comprovar que era o pai da criança. No entanto, depois da publicação, o camisa 7 do Alviverde entrou com uma ação judicial contra o jornalista. O atleta ainda indicou que a pessoa que estava sob investigação era um homônimo.

Com relação à situação, o atacante do Palmeiras, através de suas redes sociais, argumentou que o profissional da imprensa “adora prejudicar a vida alheia” e foi o autor de ”um grande equívoco por incompetência ou má-fé”. Assim, o camisa 7 do Verdão usou de deboche para criticar Léo Dias.