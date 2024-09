Leila diz aguardar Justiça para definir futuro de Caio Paulista

Em evento que lançou sua candidatura à reeleição no Palmeiras, Leila diz que vai aguardar o depoimento do jogador para tomar uma decisão. Por muitas vezes, a mandatária repetiu que não vai se precipitar e que o ”tribunal virtual” escolha uma suposta punição para o atleta.

Um dos assuntos que tomaram conta dos noticiários do Palmeiras foi a suposta agressão do lateral-esquerdo Caio Paulista contra uma ex-namorada. Clara Monteiro relata ter sido violentada pelo atleta enquanto eles estiveram juntos. Nesta segunda-feira (23), a presidente do Verdão, Leila Pereira, falou pela primeira vez sobre o tema.

“Eu não vou me precipitar, vou esperar as investigações, eu vou esperar a decisão, se houver algum processo, e aí, sim, o Palmeiras tomará uma decisão. Mas por enquanto o Caio é atleta do Palmeiras, continua trabalhando normalmente’, completou.

“Quanto ao Caio Paulista, o Palmeiras já divulgou a posição, que é a minha posição. Eu, por enquanto, como presidente do Palmeiras, preciso aguardar o depoimento do atleta, porque ele não depôs ainda. Foi marcado para semana que vem. E gente, eu não posso deixar que o tribunal virtual já condene um atleta. Não passa pela cabeça das pessoas que ele pode ser inocente?”, disse Leila, que prosseguiu.

“Eu conversei com ele e a advogada dele. Não quero adiantar as provas que eles vão apresentar, mas eu vi que são provas muito robustas, que afirmam que não houve o que a menina alega ter havido. Se houve alguma agressão…. isso as provas que foram apresentadas a mim. Mas eu não sou delegada de polícia, mas são provas muito robustas”, finalizou a mandatária.

O caso Caio Paulista

Clara Monteiro, ex-namorada de Caio Paulista, jogador do Palmeiras, compareceu à 1° Delegacia de Defesa da Mulher na terça-feira passada (17) para prestar depoimento e registrar um boletim de ocorrência. Ela alega agressões do atleta no ano passado. Clara é mãe de um dos filhos do jogador.

A vítima não procurou a polícia antes por medo de retaliação do jogador, segundo Marcos Paulo Arias, advogado dela. A Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou as informações.