Ídolo da Roma detona Cristiano Ronaldo e ‘despreza’ recordes: ‘Não sabe jogar futebol’

Com passagens pelo Real Madrid e seleção, o ex-jogador criticou os objetivos e o estilo de jogo do astro português em um esporte coletivo

O talento de Cristiano Ronaldo não comove ou causa qualquer impacto em Antônio Cassano, ex-atacante da seleção italiana. Aliás, para o ídolo da Roma, o astro português ”não sabe jogar futebol” de verdade e muito por isso fica atrás de outros nomes da mesma geração. Karim Benzema, que também passou pelo Real Madrid, teve o nome citado como exemplo.

Cassano questionou o objetivo de Cristiano no futebol durante a gravação do podcast esportivo ‘Viva el Futbol’. Na análise do ex-atacante, o português pratica um esporte coletivo de maneira individual e isso vai na absolutamente na contramão da proposta dentro das quatro linhas.

“Cristiano Ronaldo não sabe jogar futebol. Até pode marcar três mil gols, não me importa. Jogadores como Higuaín, Lewandowski, Benzema, Agüero, Ibrahimovic ou Suárez, esses sim sabem jogar futebol, porque percebem que é um jogo de equipe. Qual é o objetivo do Cristiano? Marcar gols e mais gols?”, e concluiu: