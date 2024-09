Hospital do ES inicia protocolo de morte cerebral em jogador de futebol

Adolescente de 14 anos estava na casa de um amigo, de 15, em Cariacica, no momento do ocorrido na noite do último sábado (21) Crédito: Jogada 10

O Hospital Infantil de Vitória deu início ao protocolo de morte cerebral em Murilo Costa Félix Oliveira, de 14 anos. O jogador sub-15 está internado em estado grave desde a noite de sábado (21), quando levou um tiro acidental na cabeça, em Cariacica, no Espírito Santo. Murilo Costa estava na casa de um amigo, de 15 anos, no momento do ocorrido. O jovem contou à Polícia Militar que pegou a arma do pai para mostrar para o colega, que acabou disparando ao manuseá-la. Abraão Nascimento Oliveira, pai do jogador, acredita que o filho tentou tirar uma selfie com o revólver antes do tiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Abraão trabalha como enfermeiro e tem acompanhado o filho de perto desde a internação, na noite de sábado para domingo (22), em Vitória.

Protocolo de morte cerebral Enfermeiro por formação, Abraão Nascimento detalhou o protocolo de morte cerebral – iniciado pelos médicos nesta terça-feira (24). Segundo ele, Murilo passará por um exame de arteriografia na última etapa, que permite avaliar a circulação sanguínea no cérebro. O adolescente passará pelo exame em outro hospital, e como resultado atestará ou não a morte cerebral de Murilo. O caso Murilo estava na casa de um amigo no bairro São Geraldo, em Cariacica, quando acabou atingido pelo disparo por volta das 23h – 23h30 de sábado (21). Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros no local e o encaminhou para o Hospital Infantil Vitória.

Segundo a Polícia Militar, o amigo, de 15 anos, contou que a arma estava guardada em um cofre no quarto do pai. Ele quis mostrar o revólver para Murilo, que, de acordo com ele, disparou contra si próprio ao tentar manuseá-la. Abraão contou que recebeu uma ligação de um agente por volta das 23h30 para informar sobre o acidente com o filho. De acordo com o enfermeiro, Murilo já chegou em estado grave no hospital. “Recebi a ligação de um cabo da Polícia Militar alegando que o meu filho tinha sofrido um acidente e simultaneamente estava sendo encaminhado para o hospital. Ele falou que teve um disparo de arma de fogo dentro de uma residência. […]. Mas meu filho já chegou no hospital em um estado muito grave”, e prosseguiu:

“Eles estavam dentro de uma residência, o garoto abriu o cofre do pai, mostrou a arma para todos os adolescentes que estavam na residência. Então, eu acho que o meu filho, por nunca encostar em uma arma, teve a curiosidade de pegar, apontou para a cabeça e, por relatos de outras pessoas, ele queria tirar uma selfie. Mas essa arma acabou disparando na cabeça dele”, afirmou. O delegado Fábio Pedroto disse que a investigação do caso está em andamento, e a polícia trabalha com duas linhas possíveis. “Requisitamos perícias no local. Mas solicitamos, também, a perícia da vítima no ambiente hospitalar. A vítima requer cuidados em primeiro lugar. A equipe já está se deslocando para o local para detalhar essa situação, e também a perícia da arma de fogo. Nesse cenário, essas informações têm importância para concluirmos naquele ambiente”, explicou.