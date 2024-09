Grêmio x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio recebe o Criciúma, nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena, em duelo adiado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes chegam em momentos distintos para o confronto direto na luta para fugir da zona de rebaixamento. Apesar disso, encontram-se próximos na tabela. Afinal, o Imortal é o 12º colocado, com 31 pontos. Já o Tigre está na 15ª posição, com dois pontos a menos.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Grêmio

O Imortal conseguiu engatar sequência de dois jogos sem perder, com um empate diante do Red Bull Bragantino, fora de casa. Em seguida, conquistou uma vitória por 3 a 2 sobre o time alternativo do Flamengo, em casa. Com o triunfo, a equipe gaúcha seguiu com uma vantagem de três pontos para o Z4.

Além de se tratar de um confronto direto na briga contra o rebaixamento, o Criciúma é um oponente indigesto para o Tricolor Gaúcho. Afinal, não conquista um resultado positivo contra os catarinenses na Arena desde 2014. Mesmo assim, no último encontro das equipes, no Heriberto Hülse, o Grêmio venceu por 1 a 0, com gol de Monsalve.