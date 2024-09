Grêmio notifica Flamengo após descartar racismo contra Carlinhos: ‘Que se retrate’

Tricolor também pede retratação do Lance! pelo episódio que aconteceu após vitória sobre o Rubro-Negro, pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

O Grêmio informou, nesta terça-feira, que enviou notificações ao Flamengo e ao jornal Lance! para que se retratem formalmente pelas acusações de injúria racial feitas no “caso Carlinhos”. O episódio aconteceu após a vitória por 3 a 2 do Tricolor sobre o Rubro-Negro, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Pautado nas mais modernas técnicas e tecnologias, e amparado pelos dois laudos realizados por estas renomadas empresas que atuam no Brasil e no exterior, o Grêmio ratifica que NÃO HOUVE QUALQUER OCORRÊNCIA DE INJÚRIA RACIAL ao atleta do Flamengo na Arena”, escreveu o time porto-alegrense.

O Grêmio, aliás, salientou que as perícias detectaram um “enorme erro” cometido pelo jornal Lance!. Com isso, o Flamengo se posicionou formalmente, causando “enorme dano” à imagem do Tricolor e de seus torcedores. A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), aliás, solicitou ao Grêmio as gravações de áudio e vídeo da Arena. A entidade entende que elas podem ajudar na investigação da denúncia de racismo contra o atacante Carlinhos, do Flamengo. O clube gaúcho tem até cinco dias para ceder as imagens. Nota oficial do Grêmio sobre o “caso Carlinhos”: Impactado pela notícia publicada pelo jornal Lance! após o jogo do último domingo, e reverberada pelo CR Flamengo, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense tomou uma série de medidas para esclarecer o fato. Identificou o torcedor responsável pela fala, ouviu testemunhas que presenciaram o ocorrido e contratou duas empresas especializadas em perícias para analisar o áudio do vídeo que mostra a saída do jogador Carlinhos pelo túnel de acesso ao vestiário.

Pautado nas mais modernas técnicas e tecnologias, e amparado pelos dois laudos realizados por estas renomadas empresas que atuam no Brasil e no exterior, o Grêmio ratifica que NÃO HOUVE QUALQUER OCORRÊNCIA DE INJÚRIA RACIAL ao atleta do Flamengo na Arena. Mesmo que através de processos técnicos distintos as perícias chegaram a uma mesma conclusão, refutando quaisquer falas injuriosas. Um dos laudos destaca que houve um “ENORME ERRO cometido pelo site do Jornal Lance! na internet contra os torcedores do Grêmio, com reverberação pelas redes sociais”. E segue, “…a aventada expressão ‘macaquinho’ é equivocadamente induzida pela legenda do vídeo do site do jornal Lance!, e pela matéria escrita na mesma página do site que, no entanto, não corresponde ao que, de fato, consta registrado no vídeo analisado”.