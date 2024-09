Flamengo participa de ação de prevenção à violência contra mulher

Jogadores do Rubro-Negro vão usar uniforme com ação na partida contra o Athletico Paranaense, no Maracanã, pelo Brasileirão Crédito: Jogada 10

O Flamengo vai usar um uniforme especial na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores vão vestir uma camisa com uma ação de prevenção à violência contra a mulher na partida contra o Athletico Paranaense, no domingo (29), no Maracanã. O mundo esportivo é um dos focos da campanha. Dessa forma, a patrocinadora máster do clube carioca cedeu o espaço na camisa para estampar a frase que nomeia a ação: “Antes que Aconteça”. Representando o Flamengo, o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente Rodrigo Dunshee assinaram na segunda-feira (23) um protocolo de intenções para fomentar ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher e para fortalecer a rede de apoio às vítimas, seguindo as diretrizes do programa Antes que Aconteça, coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Michael evolui em recuperação, e Flamengo prepara retorno para jogo decisivo

“Ficamos muito honrados em participar dessa iniciativa. É chocante perceber que a maioria dos feminicídios acontece com mulheres que já possuem medidas protetivas. Isso mostra que precisamos intensificar nossos esforços. O Flamengo está comprometido em apoiar essa causa tão importante, para que o futebol seja sempre um espaço de alegria e não de violência”, comentou Landim. O protocolo, portanto, prevê a realização de palestras, produção de materiais educativos e educação de meninos e meninas como ações para prevenção e enfrentamento à violência contra meninas e mulheres na sociedade e também no esporte. Assim, jogadores, profissionais de segurança, equipes técnicas, times de base feminino e masculino, além de torcedores serão envolvidos. Programa Antes que Aconteça No Estado do Rio, o programa “Antes que aconteça” tem a coordenação da Secretaria de Estado da Mulher. Além de ações conjuntas das Secretarias de Estado de Segurança Pública, Saúde, Ciência e Tecnologia, além do Tribunal de Justiça (TJRJ). O objetivo é alinhar tecnologia e inovação no monitoramento das mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. Também serão aprimoradas as ferramentas já existentes, como o app Rede Mulher, que possui o “botão do pânico”, além de outras funcionalidades.