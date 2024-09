Filho de Zidane, Enzo se aposenta do futebol aos 29 anos

Filho mais velho de Zidane, Enzo tomou uma decisão que mudará para sempre sua carreira. Afinal, o jogador, de 29 anos, optou por se aposentar do futebol. Sendo assim, o agora ex-jogador, que atuava como meio-campista, defendeu o Fuenlabrada, da terceira divisão da Espanha, em 2023, chegou a receber propostas, mas preferiu pendurar as chuteiras. A informação é do jornal espanhol “AS”.

Formado nas divisões de base do Real Madrid, Enzo permaneceu por lá durante 13 anos e estreou entre os profissionais em novembro de 2016. Na época, seu pai era o treinador e o colocou em campo na etapa final de uma partida da Copa do Rei, contra a Cultural Leonesa. O atacante marcou um dos gols da goleada por 6 a 1.

Na temporada seguinte, ele atuou pelo Alavés, porém não conseguiu se firmar. Em seguida, passou por clubes como Lausanne (Suíça), Rayo Majadahonda, Almería e Fuenlabrada (Espanha), Aves (Portugal) e Rodez (França).