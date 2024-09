Ferj critica arbitragem de Vasco x Palmeiras: ‘Divergência de critérios’

O Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro, da Ferj, criticou a arbitragem da partida entre Vasco e Palmeiras, realizada no domingo, no Mané Garrincha, que ficou marcada pelo lance do pênalti não marcado na mão de Vanderlan.

A organização carioca analisou o lance e disse que houve uma divergência gritante de critérios. Além disso, a nota chama atenção para o fato do lance não precisar da revisão na cabine para saber se foi dentro ou fora da área. Segundo a nota, a chamada do VAR foi para “convencer o árbitro de não pênalti”.

