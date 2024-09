Familiares de Paquetá fizeram transferências de R$ 40 mil para jogador do Botafogo

A investigação sobre manipulação de resultados trouxe uma nova informação. Familiares do meia Lucas Paquetá, que atualmente atua no West Ham (ING), realizaram duas transferências para o atacante Luiz Henrique, do Botafogo. O portal “Uol” foi o primeiro a noticiar.

Os valores envolvidos, conforme a investigação, totalizam R$ 40 mil, sendo duas transferências: uma de R$ 10 mil e outra de R$ 30 mil, realizadas em uma conta do Nubank. As transações foram feitas por Bruno Tolentino e seu filho Yan Tolentino, tio e primo de Lucas Paquetá, respectivamente. As transferências ocorreram em 30 de janeiro de 2023 e 6 de fevereiro do mesmo ano.

Luiz Henrique é mencionado na investigação de manipulação de resultados, que também inclui a acusação de que Paquetá teria tentado forçar cartões amarelos para obter vantagens. Entretanto, a federação não tinha conhecimento sobre os pagamentos realizados pelo meia ao atacante do Botafogo.