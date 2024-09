Ex-goleiro do Arsenal é detido por dirigir embriagado após a Oktoberfest

Jens Lehmann teve a carteira de motorista confiscada após falhar no teste do bafômetro e foi para delegacia

O ex-goleiro Jens Lehmann, que jogou por clubes como Arsenal e Borussia Dortmund, acabou sendo detido polícia alemã na última segunda-feira (23) sob suspeita de dirigir embriagado no centro de Munique. Horas antes, o ex-jogador, de 54 anos, apareceu em fotos curtindo a ‘Oktoberfest’, famosa festa cervejeira realizada na cidade.

De acordo com informações do jornal alemão ‘Bild’, o ex-goleiro estava cambaleando, cheirava a álcool e “não conseguia soprar” no teste do bafômetro. Dessa maneira, ele acabou sendo levado à delegacia e teve sua carteira de motorista confiscada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O Sr. Lehmann foi abordado pela polícia em 23 de setembro de 2024, por volta de 1h30 (horário local), devido a seu comportamento estranho ao dirigir na região central de Munique. A polícia notou um forte odor de álcool e um comportamento inseguro. O teste do bafômetro não teve resultados confiáveis, então foi solicitada uma amostra de sangue. E, por fim, teve a carteira de motorista retida.”