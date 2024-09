Entenda a lesão que pode tirar Rodri da temporada do Manchester City

No primeiro tempo do clássico contra o Arsenal, Rodri, do Manchester City, sentiu dores no joelho direito após uma disputa com Partey. O jogador foi substituído e, após a realização de exames, foi constatada uma lesão de ligamento cruzado anterior. Algo que provavelmente o deixará de fora da temporada.

“A lesão de ligamento cruzado é uma ruptura ligamentar, comum em esportes que envolvem rápidas mudanças de direção, como o futebol, e exige um grande tempo de recuperação. Ela tende a acontecer após uma entorse no joelho, no momento em que o corpo roda com o pé que está fixo ao chão”, explicou Gustavo Filoco de Rezende, fisioterapeuta esportivo associado à SONAFE Brasil – Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física.

“Na lesão de LCA, o joelho afetado geralmente é o de apoio. Quando estamos falando desse problema, é sempre importante olhar também para as questões individuais para compreendê-lo melhor. Observar a saúde do jogador, sua alimentação, sono e saúde mental, e como está seu calendário pelo clube e seleção, são alguns aspectos que ajudam a entender melhor essa lesão”, completou Flávia Magalhães, médica do esporte com 20 anos de atuação no futebol.