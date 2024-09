Em jogo adiado do Italiano, Atalanta perde em casa para o Como

Partida era para ter sido realizada na última segunda, mas fortes chuvas impediram a realização do jogo. Em campo, vitória do Como por 3 a 2

A Atalanta perdeu grande oportunidade de se aproximar dos líderes do Campeonato Italiano. Nesta terça-feira (24), em jogo adiado da última segunda por conta do mau tempo, a equipe de Bérgamo perdeu em casa, de virada, para o Como por 3 a 2. Strefezza, Kolasinac (contra) e Fadera fizeram os gols do triunfo. Zappacosta e Lookman, este nos acréscimos, descontaram para os anfitriões.

O resultado deixa a Atalanta com seis pontos em cinco rodadas disputadas, na 12ª colocação. A liderança é do Torino, com 11. Já o Como respira no Calcio e deixa a zona do rebaixamento, chegando a cinco pontos, em 15º.

Na próxima rodada, a Atalanta visita o Bologna, no sábado (28), às 15h45 (de Brasília). Já o Como recebe o Verona, às 10h de domingo (29).