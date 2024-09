Doping e pouco futebol: relembre como foi a primeira passagem de Fernando Diniz pelo Cruzeiro

Fernando Diniz jogou com a camisa do Cruzeiro em 2004, mas teve passagem discreta

Nesta terça-feira (24), Fernando Diniz inicia sua segunda passagem pelo Cruzeiro. Ele foi apresentado como novo treinador da equipe. Contudo, ele já havia passado pela Toca da Raposa II em 2004.

Naquela ocasião, Diniz, na época meia experiente, chegou ao clube após a conquista do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.