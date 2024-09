Depois de cumprir suspensão, Jemerson pode seguir como desfalque no Grêmio

Zagueiro do Imortal reclamou de dores musculares na última vez que entrou em campo e ainda se recupera do problema

O zagueiro Jemerson corre o risco de seguir como desfalque no Grêmio no confronto com o Criciúma, nesta quarta-feira (25), na Arena. Ele cumpriu suspensão automática na vitória sobre o Flamengo depois de receber três cartões amarelos. No entanto, ainda se recupera de dores musculares na coxa esquerda, que apresentou na última vez que entrou em campo, o empate com o Bragantino.

Havia a expectativa de que o defensor voltasse ao time titular, mas ainda é dúvida, por não estar nas condições físicas ideais. Ele, aliás, foi o autor do segundo gol do Imortal na partida diante do Massa Bruta. Apesar disso, ele precisou ser substituído na reta final do jogo por conta exatamente dos incômodos musculares.