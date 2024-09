Corinthians x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Na noite desta terça-feira (24/9), às 21h30 (de Brasília), Corinthians e Fortaleza se enfrentam pela partida de volta das quartas de final da Sul-Americana. O jogo será na casa do Timão, a Neo Química Arena, que teve esgotado todos os ingressos colocados à venda. Como venceu por 2 a 0 na ida, em Fortaleza, o Corinthians tem ótima vantagem. Afinal, pode perder por até um gol que ainda assim avançar à semifinal.

E a Voz do Esporte preparou uma cobertura em alto nível. A cobertura começará antes, às 20h (de Brasília), com um pré-jogo de primeira sob o comando de Marcus Cassino, que também estará com a narração.