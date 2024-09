Corinthians nunca perdeu para o Fortaleza como mandante

O Corinthians encara o Fortaleza nesta terça-feira (24/9), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Timão venceu a partida de ida por 2 a 0, na Arena Castelão e pode perder por até um gol de diferença que avança para a semifinal da competição. Contudo, o Alvinegro se apega em um retrospecto muito favorável para seguir no torneio continental.

Afinal, o Corinthians nunca perdeu para o Fortaleza jogando diante de seus torcedores. Ao todo, foram 17 jogos entre as equipes na cidade de São Paulo, com 11 vitórias do Timão e outros seis empates. Além disso, são 28 gols marcados pelo Alvinegro contra apenas nove do Leão do Pici.