Corinthians não dá chances, derrota o Fortaleza e avança na Sul-Americana

Com atuação consistente e muito superior nos duelos, o Corinthians garantiu a classificação de forma merecida para a semifinal da Sul-Americana. Nesta terça-feira (24/9), o Timão venceu o Fortaleza por 3 a 0, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Romero, Igor Coronado e Pedro Henrique marcaram na segunda etapa. O time de Ramón Díaz segurou o Leão no primeiro tempo, mas confirmou a vaga na etapa final.

Com o resultado, o Corinthians avança na competição e agora espera o vencedor do confronto entre Racing e Athletico-PR. O time brasileiro, aliás, venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e tem a vantagem do empate. Diante disso, o time chega com moral para o clássico contra o São Paulo, no domingo, às 16h, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Controle do Corinthians

O primeiro tempo foi tranquilo para o Corinthians. O time de Ramón Díaz sofreu pouco, teve paciência para trabalhar a bola e ainda criou a melhor chance do jogo, com Igor Coronado aproveitando falha da defesa e chutando livre, exigindo grande defesa de João Ricardo. O Fortaleza, por sua vez, chegou para o duelo com mudanças em relação ao primeiro jogo, mas teve poucas oportunidades. A melhor aconteceu com José Welison, que obrigou Hugo Souza trabalhar, mas ficou nisso. Além da pouca agressividade e imposição física. O Timão, assim, administrou a vantagem.