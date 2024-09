Com reservas, City vence Watford e vai às oitavas da Copa da Liga Inglesa

O City está classificado para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Mesmo com os reservas, o time de Manchester foi superior ao Watford e venceu a partida desta terça-feira (24), por 2 a 1, no Etihad Stadium, em duelo válido pela terceira rodada da competição. Jérémy Doku e o luso-brasileiro Matheus Nunes balançaram a rede para os donos da casa. Por outro lado, Ince anotou um belo gol e deu esperança para os visitantes na reta final do jogo.

Dessa maneira, o City segue como um dos grandes favoritos para conquistar o título da Copa da Liga Inglesa. A equipe quer o troféu após uma eliminação precoce na temporada passada, quando caiu na terceira fase da competição. O último título aconteceu em 2021, quando o clube venceu a tríplice coroa no futebol inglês.

Para enfrentar o Watford, Guardiola optou por poupar boa parte dos titulares, como Ederson, Gündogan e Bernardo Silva. Erling Haaland, artilheiro do time, não apareceu nem no banco.