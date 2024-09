Com presença do presidente, Atlético finaliza preparativos para duelo contra o Fluminense

É decisão no Atlético. O time precisa vencer o Fluminense por pelo menos um gol de diferença para levar o duelo das quartas de final da Libertadores às penalidades máximas. O último treino contou com a presença ilustre do presidente Sérgio Coelho, na Cidade do Galo.

Aliás, o mandatário esteve acompanhado do vice Márcio André de Brito e conversou com a comissão técnica e alguns jogadores do elenco mineiro.

