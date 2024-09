Com novidades, Palmeiras se reapresenta e mira duelo contra o Atlético

O Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira (24) após a vitória sobre o Vasco, no último domingo, pelo Brasileirão, em duelo que ocorreu no Estádio Mane Garrincha. Contudo, o técnico Abel Ferreira segue sem Estêvão, mas conta com o retorno de Gabriel Menino.

O volante foi a principal novidade no CT do Alviverde. Sem competições no meio da semana, o Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Atlético-MG, marcado para sábado (27), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas-SP.

