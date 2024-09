Com Maxime, Vasco chega a 37 jogadores utilizados no Brasileirão

Seis deles já deixaram o clube; confira lista com todos eles e quantos jogos cada um já realizou pelo Cruz-Maltino

Com a entrada de Maxime Dominguez, último dos reforços a estrear, na partida contra o Palmeiras, o Vasco chegou a 37 jogadores utilizados no Campeonato Brasileiro. O suíço foi a campo nos minutos finais do prélio, entrando, assim, aos 43′ da etapa final.

Dessa forma, ele tornou-se o 37º jogador a defender o Cruz-Maltino no Brasileirão. Seis deles, porém, já deixaram o clube: Medel, Zé Gabriel, Praxedes, Erick Marcus, Serginho e Clayton Silva. Todos eles chegaram a atuar na liga nacional, mas foram negociados com a temporada em andamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Derrota encerra sequência goleadora do Vasco; entenda