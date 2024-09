Chelsea goleia time da 4ª divisão e avança na Copa da Liga

O Chelsea, nesta terça-feira (24/9), não encontrou dificuldade para arrasar o Barrow, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Jogando em seus domínios, Stamford Bridge, os Blues golearam os rivais, que disputa a quarta divisão inglesa, por 5 a 0. Nkunku foi o cara: fez três gols e teve participação no tento de Pedro Neto. O goleiro Farmer, contra, fez o outro gol dos londrinos. Esta foi a estreia do Chelsea na edição 2024/25 da competição.

Esta foi apenas a segunda vez que os times se enfrentaram. A outra foi em 1948, também com goleada do Chelsea: 5 a 0. O Barrow, que lidera a quarta divisão, contou com dois mil torcedores no estádio. E, mesmo vendo seu time levar uma surra, não esconderam a felicidade: cantaram o tempo inteiro. Afinal, viram a sua pequenina agremiação enfrentar um dos gigantes ingleses. Além disso, desde 1967 que o Barrow não chegava tão longe na Copa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Chelsea mata o jogo no primeiro tempo

Em casa e diante de um time muito inferior, o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, resolveu escalar um time de reservas. Deu totalmente para o gasto. Afinal, aos 15 minutos, já vencia por 2 a 0, gols de Nkunku. No primeiro, o francês concluiu de primeira passe sensacional do português João Félix. No segundo, finalizou de letra cruzamento da direita. Assim, quase em ritmo de treino, o time londrino ampliou ainda no primeiro tempo. João Félix cobrou falta, a bola bateu na trave, mas voltou nas constas de Farman e entrou. Gol contra do goleiro. Nada mal para um Chelsea que teve 77% de posse e viu o rival dar um único chute a gol, sem maior perigo.