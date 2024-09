Carille minimiza vaias e avalia trabalho no Santos: ‘Se não fosse bom, não estaria aqui’

Técnico analisa empate do Peixe por 1 a 1 com o Novorizontino, nesta segunda-feira, pela 28ª rodada da Série B do Brasileiro

O empate do Santos com o Novorizontino na Vila Belmiro, na noite desta segunda-feira, não agradou o torcedor santista. Com uma vitória, a equipe retomaria a liderança da Série B, mas o empate manteve o time do Peixe um ponto atrás do time do interior paulista.

No final do jogo, vaias ao time e muitos xingamentos ao técnico Fábio Carille. O treinador, em sua entrevista coletiva, comentou sobre as vaias e elogiou de certa forma a postura do torcedor, não entrando em polêmicas quando questionado sobre o tema.