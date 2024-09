Brasileirão Feminino encerra com números positivos para a Globo

O Grupo Globo teve números positivos com a exibição do Brasileirão Feminino em 2024. Ao todo, 56,5 milhões de pessoas foram alcançadas por meio das transmissões dos jogos exibidos pela TV Globo e pelo SporTV. As informação são de Allan Simon, do Uol.

Enquanto o canal aberto da emissora exibiu partidas a partir do mata-mata, o SporTV contou com os jogos da primeira fase, em um total de 50 jogos. Com 83 horas de transmissões, o canal pago teve um aumento de 20% na participação na audiência com o Brasileirão Feminino. É o melhor resultado em comparação as três últimas edições da competição.