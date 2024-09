Botafogo x Cuiabá (Sub-17): onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Sub-17, no Nilton Santos

Em busca da classificação, Botafogo e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 18h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17.

No primeiro jogo, o Dourado venceu de virada na Arena Pantanal. O Alvinegro abriu o placar aos 19 minutos com Rufino, mas os donos da casa empataram ainda no primeiro tempo, com Andrey fazendo a jogada e o zagueiro alvinegro Pablo marcando contra. E conseguiram a virada na segunda etapa com Lázaro. Assim, a partida terminou 2 a 1 para o Cuiabá.

Dessa forma, os auriverdes classificam-se com um empate ou uma nova vitória. No entanto, para o Alvinegro se classificar para a semifinal, precisa de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por dois gols de diferença. Quem avançar, enfrenta o Palmeiras na próxima fase. O Verdão eliminou o Corinthians nesta terça-feira (24). Cruzeiro ou Santos e Flamengo ou Fluminense farão a outra semifinal.