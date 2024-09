Bernard revela cobrança por momento atual no Atlético

“Eu me cobro bastante, mas não posso ultrapassar os meus limites. Estou jogando em uma nova função na minha carreira, atuando no 4-3-3 como o jogador que atua pela ponta, atrás dos atacantes, principalmente pelo lado direito”, afirmou.

O camisa 20 do Galo destacou que se cobra muito em relação ao desempenho e busca constantemente a melhoria.

Bernard também mencionou que tem ficado distante do gol, o que tem sido uma dificuldade.

“Existem muitas coisas às quais ainda preciso me adaptar. Às vezes, me afasto do gol para criar oportunidades. Meu objetivo é dar o meu melhor para ajudar o Atlético da melhor forma possível”, acrescentou.

Curiosamente, Bernard enfrenta a concorrência do meia Igor Gomes, que tem oferecido apoio nesse momento.