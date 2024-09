Barcelona x Getafe: onde assistir, escalações e arbitragem

O líder isolado do Campeonato Espanhol 2024/25 volta a campo nesta quarta-feira (25). Barcelona e Getafe se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em partida válida pela 7ª rodada da La Liga. As equipes chegam em momentos opostos na temporada e os donos da casa aparecem com amplo favoritismo para buscar os três pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Disney+ (streaming).

Como chega o Barcelona

Único time com 100% de aproveitamento nesta reta inicial da La Liga, o Barcelona quer aproveitar o bom momento para seguir com vantagem na liderança da competição. No último compromisso, a equipe goleou o Villarreal, fora de casa, por 4 a 1, o que amenizou o ambiante do clube após a derrota na estreia da fase de liga da Champions para o Monaco.