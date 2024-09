Atlético-MG x Fluminense terá telão e show para torcida em Laranjeiras

Tricolor fará novamente uma festa para que torcedores acompanhem o duelo com o Galo, pela Libertadores. mesmo à distância Crédito: Jogada 10

Atual campeão, o Fluminense mede forças com o Atlético-MG, na Arena MRV, no jogo de volta das quartas da Libertadores. Assim, o confronto acontece às 19h (de Brasília), e os torcedores que estiverem no Rio de Janeiro poderão acompanhar através de um telão montado na quadra lateral da sede de Laranjeiras. Além disso, a Resenha do Vitinho faz um show de pagode antes de rolar a bola e durante o intervalo do jogo. No momento, os ingressos, que custam R$ 20 (sócios) e R$ 40 (não-sócios), já estão à venda. No dia do jogo, haverá venda a partir das 10h na portaria da sede. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vale destacar que o acesso será pela entrada da Rua Álvaro Chaves, 41, enquanto os portões serão abertos às 17h. Dessa forma, o show de pagode acontece a partir das 18h, uma hora antes da bola rolar em Minas Gerais.

Desde a campanha do título de 2023, o Fluminense tem adotado a ideia do telão em sua sede. Uma verdadeira reunião de torcedores para empurrar os comandados do técnico Mano Menezes mesmo à distância. Confira as informações sobre o telão nas Laranjeiras – Os ingressos custam R$ 20 (sócios) e R$ 40 (não-sócios);

– As vendas para sócios e não-sócios acontecem em fluminense.futebolcard.com. O acesso será via QR Code dinâmico; – No dia do jogo (quarta, 25/09), haverá venda de ingressos a partir das 10h na portaria da Sede de Laranjeiras; – As vendas ocorrerão até o início do jogo ou quando esgotarem os ingressos, que são limitados e sujeitos a disponibilidade;

– O acesso será pela entrada da Rua Álvaro Chaves, 41, com portões abertos às 17h; – Resenha do Vitinho subirá ao palco às 18h; – O show acontecerá antes da partida e durante o intervalo. Torcedores sem ingresso só terão acesso liberado ao fim da segunda apresentação, caso tenha disponibilidade.