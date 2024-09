Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

No jogo de ida, o Tricolor levou a melhor, no Maracanã, com gol de Lima, aos 41 do segundo tempo, de cabeça. Dessa forma, joga pelo empate para avançar e seguir firme na busca pelo bi. O Galo, por sua vez, terá que vencer por dois gols de diferença para ficar com a vaga. Caso vença por um, a definição será nos pênaltis.

Onde assistir

A partida desta quarta-feira (25) terá a transmissão do serviço de streaming Paramout+

Como chega o Atlético-MG

De olho no duelo decisivo, o técnico Gabriel Milito terá desfalques importantes. Entre eles, Alison, Zaracho, Saravia, Otávio e Eduardo Vargas, todos lesionados. O Galo, aliás, precisa vencer por dois gols de diferença, já que perdeu o primeiro confronto por 1 a 0, no Rio de Janeiro. Assim, um triunfo do time mineiro por um gol de diferença leva a série aos pênaltis. A opção mais viável seria escalar Mariano na lateral direita, com Battaglia como volante, porém o comandante também pode improvisar.

Como chega o Fluminense

O zagueiro Thiago Silva embarcou com o elenco e deve retornar. Assim, o defensor, que sentiu dores no calcanhar do pé esquerdo e desfalcou a equipe contra o Botafogo, deve ser titular. Por outro lado, o Tricolor não poderá contar com dois jogadores que passaram por cirurgia: Ignácio e Lelê. Além disso, o comandante não terá o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, que já disputou o mata-mata pelo Junior Barranquilla, da Colômbia. Por fim, Nonato também está fora de combate, depois da cirurgia em virtude de uma fratura no nariz.