Arsenal x Bolton: onde assistir, escalações e arbitragem

O Arsenal volta as suas atenções para a disputa da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (25). Os Gunners recebem o Bolton às 15h45 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, em partida válida pela terceira fase da competição. Em caso de empate, a classificação para as oitavas de final será definida nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN 4 e Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal

Os Gunners fazem sua estreia na Copa da Liga Inglesa e vêm de um empate sofrido no último lance para o Manchester City, no último final de semana, em confronto direto pela liderança da Premier League. Assim, o time encerrou a 5ª rodada do Campeonato Inglês em 4º lugar.