Alex Telles é mais um jogador do Botafogo na pré-lista de Dorival na Seleção

O Botafogo tem mais um nome na pré-lista de Dorival Júnior. Além de Jhon, Luiz Henrique e Igor Jesus, quem também pode ser convocado é o lateral-esquerdo Alex Telles. A informação é da ‘ESPN’. O jogador, por sua vez, é nome conhecido na Seleção Brasileira – ele defendeu o Brasil na última Copa do Mundo e voltou para o país com expectativas de ter novas chances de defender a equipe canarinho. A última vez foi em junho de 2023.

Em outubro, o Brasil vai enfrentar o Chile e o Peru, nos dias 10 e 15, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A convocação, portanto, será nesta sexta-feira (28). Dessa forma, os clubes receberam a lista com 50 nomes na última semana. Destes, 23 serão convocados de forma definitiva.

Alex Telles chegou ao Alvinegro no último dia das janelas de transferências do meio do ano, após rescindir com o Al-Nassr. Pelo clube carioca, o lateral já atuou em três partidas, porém, apenas uma como titular: no jogo de ida contra o São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores na última quarta-feira (18).