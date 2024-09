AeroFla: torcida do Flamengo apoia o time em busca da virada no Uruguai

A torcida do Flamengo foi até os arredores do Aeroporto do Galeão, na tarde desta terça-feira (24), dar o último apoio aos jogadores antes da viagem para o Uruguai, para enfrentar o Peñarol. Como perdeu o primeiro jogo, no Maracanã, por 1 a 0, o Rubro-Negro precisa vencer fora de casa na quinta-feira.

Durante o caminho do ônibus até a entrada do aeroporto, no terminal de cargas, os torcedores gritaram “vamos virar, Mengo”.