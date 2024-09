‘Ninguém sabia que perguntaria isso’, brinca Fernando Diniz em sua primeira resposta no Cruzeiro

Em seguida, Diniz destacou a naturalidade dessa abordagem e elogiou Fábio, afirmando que ele é um goleiro que se destaca ao jogar com os pés.

“Para mim, isso é muito natural. Vocês tiveram aqui um goleiro que não jogava com os pés, mas se tornou uma figura central no Fluminense, mesmo aos 42 anos. Fizemos muitos gols com a participação do Fábio. O Cássio, que vem da época do Corinthians, também gosta de atuar dessa forma. Ele possui a habilidade necessária para contribuir com o Cruzeiro”, ressaltou.

Depois, Diniz comentou o trabalho do preparador de goleiros do Cruzeiro, Robertinho, e enfatizou sua importância.