‘Guardiola arruinou o futebol’, detona ex-goleiro da Premier League

Ex-goleiro do Manchester United acredita que legado do treinador para o futebol não é positivo

Mesmo com mais de 40 títulos na carreira e passagens marcantes por Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, Pep Guardiola não é unanimidade no futebol mundial. Aliás, pelo contrário. O treinador também tem os seus haters. Um deles, por sinal, com histórico na própria Premier League. É o caso do ex-goleiro Tim Howard.

Com passagens pelo Manchester United e Everton, ambos da Inglaterra, além da seleção dos Estados Unidos, o ex-jogador não crê que Guardiola tem deixado um legado positivo para o esporte mais popular do planeta.