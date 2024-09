Zubeldía vê derrota dolorosa para o Inter e ressalta importância da Libertadores

O São Paulo perdeu para o Internacional por 3 a 1 neste domingo (22), no Morumbis, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor entrou em campo com um time reserva, pensando no duelo contra o Botafogo, pela Copa Libertadores, na próxima quarta (25). Contudo, para Luis Zubeldía, sua equipe poderia ter apresentado mais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a partida, o treinador ressaltou a qualidade da equipe do Internacional. Além disso, falou que o São Paulo errou muito, permitindo a virada Colorada no Morumbis.