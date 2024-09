Vini Jr ajuda no custo de projeto escolar no Rio de Janeiro

O atacante Vini Jr foi autor de mais uma importante ação social. Isso porque o atacante do Real Madrid investiu na reforma da escola municipal Estados Unidos, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Tal movimento ocorreu por meio do “Instituto Vini Jr” e contou com a ajuda de seu amigo pessoal e astro da NFL, Justin Jefferson, do Minnesota Vikings

Assim, jogador da Seleção Brasileira e o seu amigo utilizaram seus patrimônios para bancar a compra de equipamentos que promoveram a melhoria na escola. Algumas dessas mudanças envolvem a criação de um Centro de Tecnologias Educacionais Base. Assim como um polo de inovação, com estrutura, conceitos educacionais que priorizam a continuação da formação do indivíduo.