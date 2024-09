Vasco x Palmeiras quebra recorde de público no Brasil em 2024

Alviverde vence o Cruz-Maltino por 1 a 0, com gol de Flaco López, diante de 62.186 torcedores, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão

Em uma tarde de calor em Brasília, Vasco e Palmeiras levaram ao estádio Mané Garrincha cerca de 62.186 torcedores, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o duelo, que terminou com a vitória ao Alviverde por 1 a 0, com gol de Flaco López, quebrou o recorde de público na temporada no futebol brasileiro.

Vale destacar que a renda bruta foi de R$ 7.496.563, a segunda maior da temporada. O confronto ficou, aliás, atrás apenas da final da Supercopa do Brasil, vencida pelo São Paulo contra o próprio Palmeiras, no Mineirão.

Dessa forma, o público deste domingo superou os 60.839 pagantes, que estiveram no triunfo do Flamengo, por 1 a 0, sobre o Bahia, pelas quartas de finais da Copa do Brasil.