Trio volta a treinar com bola e fica perto de retorno no Botafogo

O Botafogo teve novidades no treino desta segunda-feira. Júnior Santos, Eduardo e Cuiabano, que se recuperaram de lesão, participaram de uma parte do treino por Artur Jorge durante a manhã no Espaço Lonier, CT do clube.

Eduardo lesionou a coxa direita em jogo contra o Vitória, em julho, e a expectativa inicial do clube era de uma recuperação em cinco meses. Contudo, o tratamento foi mais rápido que o esperado e o atleta ainda pode aparecer em campo esse ano.