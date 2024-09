Torcedor do Fortaleza faz tatuagem de CEO do clube em lugar inusitado: ‘Muito fã’

Resultado

Momento na temporada

A empolgação com o momento do clube faz todo sentido. O Fortaleza se firmou como um dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro 2024 e ocupa a terceira colocação, com 52 pontos. O Tricolor está a um ponto atrás do Palmeiras, vice-líder, e a quatro do Botafogo.

Além do Brasileirão, o Fortaleza ainda está vivo na Copa Sul-Americana. Apesar da desvantagem pela derrota por 2 a 0 para o Corinthians, no jogo de ida, o Tricolor pode reverter o placar nesta terça-feira (24), na Neo Química Arena. O duelo, que vale vaga na semifinal do torneio continental, acontece às 21h30 (de Brasília).

