Zagueiro ficou fora do duelo com o Botafogo por precaução, mas ainda não tem participação confirmada contra o Atlético-MG, na quarta (25)

Segundo o portal “ge”, em publicação nesta segunda-feira (23), o técnico Mano Menezes só decidirá os relacionados nesta terça (24), véspera do encontro e dia em que o Flu embarca rumo a Belo Horizonte (MG). O último treino do Fluminense se dá às 9h30 (de Brasília), no CT Carlos Castilho.

O zagueiro Thiago Silva segue como dúvida no Fluminense para o jogo de quarta-feira (25) contra o Atlético-MG, pela Libertadores. Ausente contra o Botafogo, no último sábado (21), por contusão no calcanhar esquerdo, ele ainda não tem participação confirmada para o duelo das quartas de final.

Thiago Silva ficou fora do Clássico-Vovô, contra o Botafogo (derrota por 1 a 0), por conta do problema em questão. Ele sofreu a lesão no jogo de ida contra o Atlético, no Maracanã, na última quarta (18), ao cair sozinho no gramado. Desde então, ele vem sendo tratado para que voltar para o duelo da volta contra o Galo. Quem está fora é o volante Nonato. Ele fraturou o nariz na partida contra o Botafogo e já até passou por cirurgia.

O jogo contra o Atlétic pode valer vaga na semifinal da Libertadores para o Fluminense. Afinal, a equipe das Laranjeiras venceu o jogo de ida por 1 a 0. Dessa forma, possui a vantagem do empate no jogo da Arena MRV. A bola rola às 19h (de Brasília) no estádio do Galo.