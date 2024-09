STJD define data para julgar possível anulação de Fluminense x São Paulo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou para a próxima quinta-feira (26), no Rio de Janeiro, o julgamento que pode resultar na anulação do confronto entre Fluminense e São Paulo, ocorrido em 1º de setembro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo fez o pedido de impugnação da partida, argumentando que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um erro de direito ao validar o gol de Kauã Elias, que abriu o placar na vitória do time carioca por 2 a 0 no Maracanã. Além de solicitar a anulação da partida e a remarcação para uma nova data, o São Paulo também requer o afastamento do árbitro.

O lance

A polêmica se inicia em uma disputa entre Calleri e Thiago Santos no meio de campo, no primeiro tempo da partida. O árbitro vê falta do argentino, mas decide dar vantagem ao Fluminense, já que a posse da bola fica com Thiago Silva. Porém o zagueiro toca com a mão na bola, acreditando ter sido marcado uma falta, e reinicia o jogo. Em seguida, Kauã Elias abre o placar. O São Paulo argumenta que, ao conceder a vantagem, Zanovelli deveria ter penalizado Thiago Silva pelo toque de mão, o que anularia o gol.