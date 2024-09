Sport vence Paysandu fora de casa e aumenta invencibilidade na Série B

Com o triunfo em Belém, a equipe do técnico Pepa sobe para o G4 da Segundona, enquanto Papão segue na luta contra o rebaixamento

A partida começou pegada em Belém, com dois cartões amarelos em menos de dez minutos de bola rolando: um para cada lado. As equipes não chegaram tão perto do gol no primeiro tempo. Borasi teve a primeira chance de abrir o placar para os donos da casa, aos 27′. O atacante soltou uma pancada de dentro da área, e Caíque França espalmou.

Com o resultado, o Leão pernambucano subiu para a terceira colocação, com 46 pontos. A equipe de Pepa chega ao sexto jogo consecutivo sem derrotas, somando quatro vitórias e dois empates. A amarga derrota em casa mantém o Paqpão em situação delicada na tabela, na 16ª posição, a apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

O Sport venceu o Paysandu por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (23), em Belém, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral Igor Cariús fez o gol solitário no Estádio da Curuzu, já na segunda etapa.

Aos 36, os visitantes também chegaram, com cabeceio de Zé Roberto para fora após cobrança de falta. Já nos acréscimos da primeira etapa, aos 48, mais uma chance para o Paysandu com Nicolas, de cabeça. Já na segunda parte, aos 18, o Leão saiu na frente do placar com Igor Cariús. O lateral recebeu ótimo passe e, cara a cara com o goleiro, tocou de biquinho por baixo de Diogo Silva. O time paraense, por outro lado, esboçou reação com um abafa na reta final, mas não conseguiu impedir o revés em seus domínios.

Próximos jogos

Pela 29ª rodada, o Paysandu recebe o Ituano na próxima sexta-feira (27), às 21h30 de Brasília), no Estádio da Caruzu. O Sport visita o Mirassol no domingo (29), às 18h30, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

Jogos da 28ª rodada da Série B

Sábado (21/9)

Goiás 0x1 Mirassol

Ituano 0x1 Coritiba

Domingo (22)

Chapecoense 1×0 Avaí

Ceará 4×0 Vila Nova

Segunda-feira (23)

Paysandu 0x1 Sport

Santos x Novorizontino – 21h

Brusque x Amazonas – 21h30

Terça-feira (24)

Operário x Guarani – 19h

Ponte Preta x América-MG – 21h30

Botafogo x CRB – 21h30