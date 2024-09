São Paulo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Botafogo

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (23) no CT da Barra Funda após perder para o Inter por 3 a 1, no Morumbis, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor muda a chave e volta 100% de suas atenções para o duelo contra o Botafogo, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A partida será realizada na próxima quarta (25).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O técnico Luis Zubeldía decidiu poupar todos os titulares do jogo pelo Brasileirão. Agora, com o físico em dia, eles fizeram uma atividade técnica nesta segunda-feira. O treino contou com trabalhos de mobilidade, ativação, fundamentos técnicos, posse de bola e enfrentamento entre os times em espaço reduzido. Quem atuou contra o Colorado participaram de um circuito de recuperação.