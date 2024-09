Santos só empata com Novorizontino e desperdiça chance de reassumir ponta da Série B

Peixe sai atrás do placar, busca empate, cria pouco no segundo tempo e sai vaiado da Vila Belmiro, nesta segunda-feira

O Santos desperdiçou a chance de retomar a liderança da Série B após sete rodadas. Nesta segunda-feira, o Peixe só empatou com o Novorizontino por 1 a 1, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada da competição. O Tigre do Vale abriu o placar logo aos três minutos, com Pablo Dyego, mas Otero deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. A equipe de Fábio Carille teve a posse de bola, mas com dificuldades para criar e saiu vaiada após término do jogo.

Com o resultado, o Santos permanece na vice-liderança, com 50 pontos, um a menos que o líder Novorizontino. Agora, os times já pensam na 29ª rodada da competição. O Peixe encara o Operário-PR, no sábado, às 18, também na Vila. Já o o Tigre do Vale enfrenta a Ponte Preta, na segunda-feira, às 21h, no Jorge Ismael Di Biasi.

1º tempo agitado

Os times mostraram o porque são os líderes da Série B. Ligado desde o início, o Novorizontino precisou de apenas três minutos para abrir o placar com Pablo Dyego se antecipando a Escobar em jogada de bola aérea. Desta forma, o Santos se lançou ao ataque e martelou o adversário até encontrar o empate com Otero tabelando com Wendel Silva. Com a igualdade no placar, o jogo ficou aberto e os dois times criaram chances ou se aproveitaram dos erros adversários para levar perigo, como a boa finalização de Pablo Dyego após uma entregada de Gabriel Brazão dentro da pequena área.