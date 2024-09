Rodri tem lesão grave e pode desfalcar o Manchester City até o fim da temporada

Volante lesionou o joelho direito no último domingo, no empate em 2 a 2 com o Arsenal, pela Premier League. Jogador é titular absoluto do time Crédito: Carl Recine

O Manchester City garantiu um ponto ao empatar, nos acréscimos, em 2 a 2 com o Arsenal no Etihad, no último domingo, pelo Campeonato Inglês. Contudo, o prejuízo é muito maior do que a perda dos 100% de aproveitamento. Segundo os jornais “Marca” e “As”, da Espanha, o volante Rodri sofreu grave lesão no joelho direito e pode ficar fora o restante da temporada europeia. O clube, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre o problema. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A lesão de Rodri ocorreu no início do primeiro tempo. Ele sentiu dores no joelho após uma disputa por espaço com Partey, do Arsenal, em jogada de escanteio. Dessa maneira, deixou o campo do Etihad mancando e deu lugar a Kovacic.