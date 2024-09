Raphinha celebra boa fase no Barcelona, agora como capitão: ‘Especial usar a braçadeira’

Atleta é vice-artilheiro da La Liga e está em seu melhor momento com a camisa do clube catalão desde que chegou em 2022

O Barcelona tem sido arrasador neste início de temporada pelo Campeonato Espanhol, com goleadas e 100% de aproveitamento, em seis partidas. Em campo, Raphinha tem vivido uma grande fase, com a braçadeira de capitão, e estufou a rede duas vezes na vitória por 5 a 1 sobre o Villarreal, fora de casa.

Dessa forma, o brasileiro alcançou a vice-liderança na artilharia da competição, com cinco gols, apenas um atrás do companheiro, Lewandowski. O polonês, aliás, também marcou duas vezes neste domingo (22).

É especial usar a braçadeira. Sou torcedor do Barcelona desde pequeno. Jogadores que me inspiraram jogaram no Barça. Poder vestir essa camisa é muito emocionante para mim. Por isso beijei esse escudo.”, disse.