Promessa de reforços e classificação à Libertadores, Cruzeiro de Diniz será ambicioso

O Cruzeiro teve uma segunda-feira (23) bastante movimentada. Primeiro, demitiu Fernando Seabra e, rapidamente, anunciou Fernando Diniz, que assinou contrato até o final de 2025.

Aliás, Fernando Diniz foi convencido a trabalhar no clube mineiro. Ele deixou o Fluminense no início do Brasileirão, após o pior começo de temporada do tricolor carioca. No entanto, no Cruzeiro, prometeram ao atual campeão da Libertadores um time forte e com investimentos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia também: Cássio lamenta empate do Cruzeiro e analisa próximos jogos no Mineirão