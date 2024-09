Ponte Preta x América-MG: escalações, onde assistir e arbitragem

Com objetivos diferentes, equipes se enfrentam nesta terça-feira, no Moisés Lucarelli, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

Ponte Preta e América-MG medem forças nesta terça-feira (24/9), às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca é a 13° colocada, com 32 pontos, apenas quatro à frente do primeiro time da zona de rebaixamento. Assim, uma vitória diante de seu torcedor é crucial. Já o Coelho está na sétima posição, com 41 pontos somados, também a quatro pontos mas da zona de acesso para a Série A e também precisa dos três pontos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir A partida terá transmissão do Premiere.